Для летней подработки подростки Егорьевска выбирают молодежный центр «Маяк»

Егорьевский молодежный центр «Маяк» каждый год организует летнюю занятость подростков от 14 до 16 лет. Ребята занимаются благоустройством, выполняют задания сотрудников центра, а также помогают организовывать молодежные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Запись на летнее трудоустройство завершилась еще в феврале, когда были разобраны все места. 30 мая в центре состоялась встреча-знакомство. Ее организовали в формате квеста, чтобы участники смогли узнать друг друга поближе и прониклись атмосферой творческой активности «Маяка».

Некоторые подростки становятся частью трудовой бригады несколько лет подряд. Среди них Вероника Кононенко.

«Я подрабатывала в «Маяке» в прошлом году и в этот раз снова в команде. Для первой подростковой потработки это идеальный вариант. Из основных задач была уборка или помощь на территории самого центра. Работа проходила легко, сложных заданий нам не давали. Если погода была дождливой или очень жаркой, то бригадиры сразу шли навстречу и давали задачи непосредственно в помещении», — делится Вероника.

Благодаря подработке в компании активной молодежи подростки находят новых друзей. Ребята отмечают хороший коллектив и интересное времяпровождение.

«Я выбираю именно «Маяк» потому, что независимо от возраста к нам всем относятся серьезно и во всем помогают, не злятся если что-то идет не так. Надеюсь, в этом году я и мои новые коллеги хорошо проведем время за работой!» — рассказала Вероника Кононенко.

Подработки в молодежном центре помогают подросткам не только заработать на карманные расходы, но и стать частью молодежного актива города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.