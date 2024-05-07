Для лесопожарных станций Подмосковья закуплены три новых грузовика

Для лесопожарных станций Дмитровского-Талдомского, Луховицкого-Ступинского и Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области «Центрлесхоза» закуплены три грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для лесных пожарных закуплены три автомобиля «Садко NEXT». Полноприводные грузовые автомобили предназначены для транспортировки грузов и групп лесных пожарных со снаряжением. Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, благодаря спутниковому слежению можно узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В Комлесхозе уточнили, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», для автопарка лесного хозяйства Подмосковья в 2024 году закупят еще специализированную лесопожарную технику — пассажирские и грузопассажирские автомобили, малые лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники, тяжелую бульдозерную технику и трактора на колесном шасси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.