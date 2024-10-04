Для красногорских долголетов провели экскурсию в центре имени Л. М. Рошаля

Активистов познакомили с центром, показали его возможности и оснащенность, после чего показали операционные блоки, продемонстрировали работу Центра телемедицины, а также рассказали, как их внуки могут попасть на прием к врачам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мне здесь очень понравилось! Все организовано так, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Нам показали кардиологию, рассказали о работе приемного отделения, а также мы стали свидетелями, как ребенка везут на операцию. Мы лично увидели как работает Детский центр, и если нашим внукам когда-либо потребуется медицинская помощь, мы точно знаем, где их лечить», — поделилась жительница Красногорска Надежда.

Медицинская помощь в центре предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ежегодно стационарное лечение здесь будут получать около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное обслуживание — более 150 тыс. пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.