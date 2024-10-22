Для юных лесничих Большого Серпухова провели практические занятия в лесу

Участники регионального этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост» приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» с международным участием. Конференция проходила в онлайн-формате. Доклады членами жюри воспитанников были встречены с одобрением, сами работы будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

Благодаря необычно теплой осенней погоде прошли практические занятия в виде экскурсии в городском лесу лесопарковой зоны города Протвино. Экскурсию проводил помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Михаил Шовкун. Учащиеся проявляли неподдельный интерес к сведениям, услышанным от знающего специалиста. Школьники изучали вопросы биоразнообразия, собранные материалы будут использованы для темы исследовательской работы на будущих школьных конференциях.

«Кроме того, мы разобрали ошибки, которые допустила команда, участвующая в XI Слете школьных лесничеств. Это было необходимо сделать, так сказать, по свежей памяти. Конечно, упомянем об этом ещё непосредственно перед очередным слетом, рассчитывая на улучшенные результаты», — комментирует куратор школьных лесничеств от филиала «Русский лес» Михаил Шовкун.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.