Для долголетов Рузского округа проводят занятия по плаванию

Проект «Активное долголетие» в Рузском городском округе набирает обороты, привлекая все больше участников. Одним из популярных направлений проекта является плавание. Жители старшего возраста с удовольствием посещают бассейн, укрепляя свое здоровье и поддерживая физическую активность, сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятия проходят под руководством опытных тренеров, которые учитывают возрастные особенности и уровень подготовки участников. В бассейне проводятся групповые занятия, а также индивидуальные тренировки для тех, кто хочет улучшить свои результаты или освоить новые стили плавания.

Проект «Активное долголетие» предоставляет возможность пенсионерам не только заниматься спортом, но и общаться с единомышленниками, заводить новые знакомства и просто приятно проводить время. Регулярные встречи в бассейне способствуют укреплению социальных связей и созданию благоприятной атмосферы для активного образа жизни.

Кроме того, проект помогает решать проблемы, связанные со здоровьем пожилых людей. Плавание гармонично развивает все группы мышц, укрепляет суставы, помогает поддерживать тело в тонусе, способствует формированию правильной и красивой осанки. Является эффективным способом избавления от лишних калорий. Вода массажирует кожу, придает ей эластичность и тонус.

Сеанс проходит по средам в 13:30 по адресу: г. Руза, Северный микрорайон, д. 10 (Дворец водных видов спорта).

Чтобы присоединиться к клубу «Активное долголетие», нужно позвонить по телефону: 8 (496) 275-03-68.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.