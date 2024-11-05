Для долголетов провели экскурсию по святыням Серпухова в новом формате

Участники клуба «Активное долголетие», получатели услуг Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский», смогли сделать свой день одновременно интересным и полезным для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсовод-волонтер Духовно-просветительского центра Владычнего женского монастыря Татьяна Алексеева провела для активной группы экскурсию по храмам и монастырям города, которую они запомнят еще надолго.

Участники преодолели большой пешеходный маршрут, применяя скандинавскую ходьбу — один из популярных видов фитнеса, который доступен каждому и приносит ощутимую пользу. Проведение такого мероприятия стало прекрасной возможностью для участников не только узнать больше о духовных и культурных ценностях округа, но и поддержать физическую активность на свежем воздухе. Сочетание экскурсии и скандинавской ходьбы подарило участникам новые впечатления и укрепило здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.