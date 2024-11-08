В Дмитрове прошел творческий урок от студии «Генезис»

В Молодежном центре «Квартал» Комплексного молодежного центра «Сфера» Дмитровского городского округа продолжаются творческие занятия от ЦМИТ «Генезис». Здесь можно воплотить свои идеи в жизнь, собирая фигуры из фанеры и рисуя с помощью 3D-ручек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На прошедшем занятии участники мастер класса сделали свои собственные аналоги богородской игрушки из фанеры. Готовые изделия участники мастер-класса раскрасили маркерами и красками.

Традиционные богородские игрушки — это резные деревянные скульптуры из мягких пород дерева (липы, реже — ольхи или осины) — люди, животные или птицы, а часто — целые композиции из жизни русского крестьянина, образы из сказок, пословиц и басен. Промысел развивали крестьяне Троице-Сергиевой лавры, которой принадлежало село Богородское.

Занятия проходят при поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины костышиной по пятницам, начало в 17:00, в молодежном центре по адресу: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

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