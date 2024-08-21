Для детей оздоровительного лагеря «Осетр» провели урок мужества

Станислав Орлов, председатель местного отделения «Движения Первых», и Михаил Минаев, руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Зарайск, рассказали ребятам о целях и направлениях своего движения. Они хотели воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к Родине.

Дети узнали о мужестве и героизме участников специальной военной операции. Они поняли, что наши защитники являются примером для всех нас.

«Среди военных, которые каждый день защищают нашу Родину, есть и наши земляки. Мы очень гордимся ими», — сказал Станислав Орлов.

В конце мероприятия дети написали письма нашим бойцам. Особенно запомнилась история одной девочки, которая рассказала, как письмо её сестры оказалось в руках её дяди, который находится на передовой.

«Письма, написанные вами, юным поколением, — это лучшая мотивация, которая ведёт Россию к победе», — добавил Михаил Минаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.