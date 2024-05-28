В Истре продолжают красить бордюры

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В Истре силами МБУ «ДОДХИБИМР» за последнюю неделю, в период с 17 по 23 мая покрашено около 8 тыс. погонных метров бордюрного камня, передает пресс-служба администрации городского округа.

Работы проводились по следующим адресам:

В Истре на пер. Чехова, ул. Адасько, д. 2а, ул. Советская, д. 23, д. 25, д. 27, ул. Первомайская, д. 12, ул. Рабочий проезд, д. 5а,

В Дедовске на ул. Больничная, ул. Керамическая, д. 12, ул. Космонавта Комарова, д. 9

В Новопетровском на ул. Полевая, ул. Советская.

Бортовой камень, используемый в качестве дорожного элемента, выполняет роль ограничения пешеходных дорожек, тротуаров от газонов или проезжей части. Дополнительно они выполняют функции декорирования.

Борткамень представляет собой надежную защиту от размытия обочин и осыпания грунта, и чтобы он не разрушался под воздействием природных факторов их необходимо прокрашивать, поэтому работы продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.