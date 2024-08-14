Для будущих логистов «Подмосковья» провели экскурсию по колледжу

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» в колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для абитуриентов, планирующих поступление на специальность «Операционная деятельность в логистике». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Амбассадоры «Профессионалитета» и сотрудники колледжа показали мастер-классы и провели экскурсию по учебным лабораториям. В ходе мероприятия ребята узнали много информации о своей будущей профессии. Абитуриенты познакомились с основными видами логистики, требованиями к знаниям и личным качествам логиста.

Операционная деятельность в логистике включает в себя ряд ключевых процессов и функций, направленных на эффективное управление потоками товаров, информации и финансов. В конце экскурсии студенты и их родители смогли задать вопросы сотрудникам и обсудить впечатления от посещения.

Ребята получили возможность увидеть, как организован учебный процесс, и оценить уровень подготовки, который предлагает колледж «Подмосковье». В свою очередь, сотрудники колледжа отметили высокий интерес и активное участие ребят в мероприятии.

В завершение мероприятия абитуриенты и их родители выразили благодарность организаторам за интересную и познавательную экскурсию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.