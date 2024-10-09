Для Акатьевской сельской библиотеки в Коломне приобрели интерактивный стол

Интерактивный стол появился в Акатьевской сельской библиотеке, которая является не только книгохранилищем, но и информационным центром общения, обучения и живого диалога посетителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Библиотекой активно пользуются жители села Акатьево и еще 12 деревень и сел, расположенных в юго-западной части Городского округа Коломна. В зоне обслуживания культурно-образовательного учреждения проживают свыше 2500 человек, из них пользователями библиотечных услуг являются 1750 жителей.

Здесь создано комфортное пространство для посетителей всех возрастов. Есть зона ресепшн, зона чтения и детская зона, а также буккроссинг, лаунж-зона, коворкинг, пространство для проведения информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий. А на этой неделе самых маленьких посетителей библиотеки порадовала интересная новинка.

По инициативе депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой реализован проект по приобретению интерактивного стола для Акатьевской сельской библиотеки. Теперь юных читателей ждут мультимедийные программы, занимательные квесты и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.