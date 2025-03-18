ДК «Луч» Красногорска собирает жестяные банки для изготовления блиндажных свечей

В доме культуре «Луч» в селе Петрово-Дальнее Красногорска проходит сбор жестяных банок для изготовления блиндажных свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители городского округа Красногорск могут принести чистые и несмятые банки объемом от 400 мл от овощных и фруктовых консервов (горошка, кукурузы, ананасов и подобного), сгущенки, детской смеси и другие (по возможности с аккуратно срезанной крышкой). Все собранное будет передано мастерам для изготовления свечей. В банки заливается парафин, а в качестве фитиля используется гофрокартон.

К участию в благом деле приглашаются все желающие. Каждый может поддержать наших бойцов, сделав их условия службы немного комфортнее.

Блиндажные свечи, которые так необходимы участвующим в СВО бойцам, — это не просто источник света. В полевых условиях их можно использовать для обогрева, для приготовления пищи. Такие свечи, горящие до 6-8 часов, не затухают при сильном ветре и становятся настоящим спасением для наших защитников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.