Дизайнер интерьера Боровская посоветовала менять домашний текстиль осенью

Боровская сравнила смену домашнего текстиля с сезонной сменой гардероба. По ее словам, не стоит повторять дома серые и коричневые цвета за окном. Молочный, светло-песочный и мягкий серо-голубой оттенки отражают даже слабый осенний свет. Дизайнер предложила заменить летние шторы более плотными и сменить покрывало.

«Интерьер должен быть убежищем от непогоды, а не ее продолжением, добавляйте свет, а не усугубляйте серость», — рассказала Боровская.

Для цветовых акцентов она предложила поставить вазу с яркими сезонными фруктами или ягодами, либо повесить картину. При этом яркие вещи должны сочетаться с нейтральной основой или другими цветами в интерьере.

Дизайнер также посоветовала выбирать натуральные или качественные смесовые ткани: дешевая синтетика неприятна на ощупь.

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