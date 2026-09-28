Дизайнер интерьера Боровская посоветовала менять домашний текстиль осенью
Дизайнер интерьера Мария Боровская посоветовала осенью выбирать светлый текстиль и добавлять в дом яркие детали.
Боровская сравнила смену домашнего текстиля с сезонной сменой гардероба. По ее словам, не стоит повторять дома серые и коричневые цвета за окном. Молочный, светло-песочный и мягкий серо-голубой оттенки отражают даже слабый осенний свет. Дизайнер предложила заменить летние шторы более плотными и сменить покрывало.
«Интерьер должен быть убежищем от непогоды, а не ее продолжением, добавляйте свет, а не усугубляйте серость», — рассказала Боровская.
Для цветовых акцентов она предложила поставить вазу с яркими сезонными фруктами или ягодами, либо повесить картину. При этом яркие вещи должны сочетаться с нейтральной основой или другими цветами в интерьере.
Дизайнер также посоветовала выбирать натуральные или качественные смесовые ткани: дешевая синтетика неприятна на ощупь.
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