Дизайнер Боровская назвала главные тренды в интерьере среди россиян

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская рассказала, какие стили чаще всего выбирают россияне и какие направления набирают популярность.

По словам Марии Боровской, сегодня интерьеры редко оформляют в одном «чистом» стиле. Чаще это эклектика с сочетанием разных направлений, однако можно выделить несколько явных фаворитов.

«Максимализм стал одним из трендов прошлого года. После долгого господства сдержанных бело-бежевых интерьеров закономерно захотелось добавить больше цвета в пространство. Для него характерны насыщенные оттенки, цветные потолки, акцентные обои, сложный декор и винтажная мебель», — подчеркнула дизайнер в эфире радио Sputnik.

При этом минимализм остается в числе самых востребованных решений.

«Минимализм все еще в топе и, возможно, продолжит оставаться популярным. Он привлекает стремлением к порядку и спокойствию. Ключевой принцип — сочетание строгих геометрических форм, нейтральных тонов и функциональности», — пояснила Боровская.

Также растет интерес к биофильному дизайну, который объединяет природу и архитектуру через плавные линии, естественные цвета и разнообразие текстур.

Еще одно востребованное направление — джапанди, сочетающее скандинавскую и японскую эстетику с акцентом на натуральные материалы и дерево.

