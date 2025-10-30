Дисциплина «Математические бои» стартовала в рамках Балашихинской школьной лиги

Церемония открытия второго сезона дисциплины «Математические бои» Балашихинской школьной лиги прошла 27 октября в гимназии № 1 имени А. В. Баландина. Во время мероприятия были проведены показательные поединки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Я считаю, что добавить эту дисциплину в БШЛ — правильное решение. Хочу пожелать участникам учиться, расти, развиваться, получать новые знания и стремиться к лучшему. Пусть математические бои пройдут в яркой борьбе с достойными результатами», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

Уже 28 октября начнется школьный этап. По его результатам будут определены составы команд, которые представят свои образовательные учреждения в следующем этапе.

Математический бой представляет собой командное состязание, где участникам необходимо продемонстрировать знания в области математики и умение решать сложные задачи. Сначала команды получают задания и приступают к их решению за определенное время. После этого начинается обмен решениями между командами. Одна команда презентует свое решение задачи, а соперники внимательно анализируют его, стараясь обнаружить возможные неточности или ошибки в рассуждениях. Обе стороны — и докладчик, и оппонент — получают оценку от компетентного жюри. Финальная победа достается той команде, которая сумеет набрать наибольшее количество баллов за правильные решения и критику оппонентов. Таким образом, результаты математических боев зависят не только от умения решать задачи, но и от способности грамотно анализировать чужие решения. Участие в соревнованиях принимают ученики разных классов, параллельно соревнуясь между собой.

В первом сезоне дисциплины было проведено более 130 «боев», в которых соревновались ученики 5-8 классов.

