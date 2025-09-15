Директору авиатехколледжа Егорьевска присвоили звание Почетного гражданина округа

Заслуженное звание «Почетный гражданин муниципального округа Егорьевск» присвоено директору Егорьевского Авиационно-технического колледжа имени В. П. Чкалова Александру Васильевичу Шмелькову. Торжественная церемония награждения прошла в день празднования 247-летия города, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Профессиональный путь Александра Васильевича неразрывно связан с развитием кадрового потенциала авиационной отрасли. Возглавляя образовательное учреждение с 1983 года, он обеспечил стабильное функционирование и динамичное развитие колледжа, ставшего одним из лидеров системы среднего профессионального образования РФ в сфере подготовки авиаспециалистов.

Более трех десятилетий непрерывной педагогической практики позволили подготовить порядка 30 тыс. квалифицированных работников для предприятий авиационной инфраструктуры и компаний гражданского сектора авиаперевозок. Учебное заведение зарекомендовало себя высоким уровнем конкурентоспособности, подтвержденным устойчивым высоким конкурсом среди абитуриентов (до 5 чел./место).

Значительный вклад внесен Александром Васильевичем в инновационную модернизацию учебно-методического процесса. Под его руководством реализованы проекты оснащения колледжа современными образцами учебных тренажеров зарубежного производства, предназначенными для отработки практических навыков обслуживания воздушных судов западных производителей («Boeing», «Airbus»), а также отечественного самолетостроительного концерна. В 2023 года состоялась церемония открытия обновленного музея, который разместился в новом помещении и предстал перед первыми его посетителями в новом, современном оформлении. Музей имеет уникальную коллекцию моделей самолетов, от самого первого, совершившего пассажирский перелет по маршруту Москва- Нижний Новгород, до современных сверхзвуковых.

Созданный при активном участии директора авиационный учебный центр (АУЦ) обеспечивает ежегодную переподготовку и повышение квалификации порядка 1000 сотрудников отечественных и международных авиапредприятий.

Кроме профильной деятельности, Александр Васильевич участвовал в работе общественных организаций регионального уровня, представляющих интересы гражданской авиации, неоднократно избирался депутатом местного самоуправления, способствуя формированию условий для устойчивого экономического роста территории.

Присвоение звания подчеркивает весомый личный вклад Александра Васильевича Шмелькова в укрепление кадровой базы авиационной индустрии, совершенствование профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов, обеспечение соответствия российского авиаобразования современным требованиям международных стандартов.

«Я коренной егорьевец, живу здесь без малого 70 лет. Застал еще то время, когда у нас был всего один автобусный маршрут. У нас, на улице Хлебникова, была булыжная мостовая. Автобус когда ехал, он громыхал по этим булыжникам, и только у Дворца культуры начинался асфальт. А посмотрите, как сейчас — какой прекрасный город! У нас в авиатехколледже много бывает гостей из России, из-за рубежа, и все однозначно восхищаются нашим городом. Я сам много где был в России, ездил за границу и авторитетно заявляю, что лучше Егорьевска на планете города нет!» — говорит Александр Шмельков.

