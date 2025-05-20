Директора школ округа Пушкинский обсудили подготовку к экзаменационной кампании

В округе Пушкинский идет серьезная подготовка к проведению итоговой аттестации школьников, чтобы обеспечить высокий уровень проведения госэкзаменов. Глава округа Максим Красноцветов и его профильный заместитель Ольга Жданова лично контролируют процесс организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На расширенном совещании с руководителями образовательных организаций, посвященном подготовке к предстоящей экзаменационной кампании 2025 года, прошедшем 15 мая, Ольга Жданова затронула вопросы: как подготовить пункты проведения экзаменов, создать комфортные условия для выпускников, коллеги обсудили техническое оснащение аудиторий и обеспечение прозрачности и объективности процедуры.

«Уверена, что благодаря нашей совместной работе, слаженности и профессионализму педагогов, выпускники 2025 года достойно справятся со всеми испытаниями!» — отметила Ольга Владимировна.

В ходе встреч Ольга Владимировна обсудила с коллегами важные вопросы, дала рекомендации и обозначила направления, по которым необходимо активизировать работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.