Директор скандальной школы № 45 в Кемерове ушла со своего поста

сегодня в 13:15

Директор школы № 45 в Кемерове покинула свой пост по собственному желанию

В скандальной кемеровской школе № 45 директор ушла со своего поста, сообщает Сiбдепо .

По информации, предоставленной пресс-службой министерства образования Кузбасса, Ольга Антропова покинула должность директора по собственному желанию.

Школа № 45 в последнее время была замешана в ряде скандалов, о которых сообщали родители учащихся.

Одним из наиболее обсуждаемых стало видео, где педагог угрожал физической расправой ученику младших классов — он говорил, что сломает школьнику палец.