Директор школы прибил телефон узбекского ученика к доске объявлений

Директор школы в столице Узбекистана предпринял радикальные меры борьбы с использованием гаджетов в учебном заведении. По соцсетям распространилось видео, как мужчина прибивает телефон ученика к доске объявлений и ругается, обратила внимание журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

На кадрах предполагаемый директор самаркандской школы в агрессивной форме объясняет школьникам недопустимость использования мобильных телефонов во время занятий. Для этого глава учебного учреждения использовал молоток, гвоздь и доску объявлений, к которой прибил мобильник одного из учащихся, игнорируя протесты подростка.

Ведомства Узбекистана пока официально не комментировали ситуацию.

В России закон о запрете на использование мобильных телефонов на уроках был принят Госдумой в декабре 2023 года. Мера необходима «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий», говорилось в пояснительной записке.

