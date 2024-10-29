Директор бара прокомментировал попадание москвички в больницу после 20 шотов

Жительница Москвы была госпитализирована после того, как выпила 20 шотов крепкого алкоголя в баре. Врачи в данный момент борются за ее жизнь. Пиар-директор заведения Петр Шекшеев рассказал, что, изучив записи с камер и поговорив с сотрудниками, смог восстановить детали инцидента, сообщает 360.ru .

По словам директора, девушка пришла в бар с подругой и вначале заказала по коктейлю, однако позже, возможно, на спор, решила выпить сет из напитков, где чередовались бы алкогольные и безалкогольные. Хоть такой позиции в меню не было, она настояла на своем.

Бармен пытался предостеречь ее от чрезмерного употребления алкоголя. Девушка же сказала, что уже выпивала столько. Плохо ей стало всего через 10 минут после последнего шота, после чего подруга и сотрудники бара вызвали скорую помощь.

Шекшеев отметил, что следственные органы не проявляли интереса к делу, что может свидетельствовать о том, что ситуация не так критична.

«Очень просим ее и ее подругу связаться с нами. Если необходима наша помощь, мы с удовольствием ее окажем. Или же просто в следующий раз пригласим <…>, но не для того, чтобы перебирать с алкоголем, а для того, чтобы хорошо провести время. Потому что мы хотим, чтобы (к нам — ред.) люди приходили отдыхать, петь песни, веселиться, а не напиваться до состояния, когда нужно вызывать скорую», — заключил директор.