Директор актрисы Грибы прояснила ситуацию с ее нападением на жену «русского Серкана Болата»

Директор актрисы Грибы настаивает, что она не нападала на жену Никиты Волкова

Директор актрисы сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лианы Грибы утверждает, что звезда не била жену Никиты Волкова, ее партнера по ленте. По словам представительницы артистки, она не в курсе источников такой информации, сообщает Газета.ru .

По словам директора, на супругу российского актера «никакого нападения» не происходило. Представитель добавила, что ей неясна природа происхождения таких новостей, и по этой ситуации лучше обращаться к людям, которые первые распространили сведения о якобы драке двух артисток.

«Я думаю, что вам лучше всего уточнить их у источника, который предоставил вам эту информацию», — сказала директор.

Агент Волкова отказался от комментариев по данному факту.

Ранее СМИ писали о драке Лианы Грибы и Елены Еременко, супруги Никиты Волкова. Источник журналистов уверял, что на одной из вечеринок Гриба якобы заявила жене актера, что у нее есть чувства к ее мужу. Далее, как утверждалось, артистка якобы выплеснула бокал вина в лицо Еременко и начала ее избивать.

Гриба и Волков снимаются в русской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Сам Никита Волков играет в ленте роль главного персонажа — Серкана Болата.