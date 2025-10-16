Династия Валеевых из ЯНАО победила на конкурсе «Семья года — 2025»

В Приуралье семья Николая и Марины Валеевых получила главный приз на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2025», став лучшей в категории «Сельская семья». Это достижение продолжило семейную традицию побед, начатую Анной и Алексеем Валеевыми, старшим поколением рода кочевников, сообщает «Север-Пресс» .

В 2022 году родители Николая, потомственные оленеводы в четвертом поколении, были удостоены почетного титула «Династия года» на ямальском конкурсе «Семья Ямала».

Эта семья, проживающая в Байдарацкой тундре и представляющая младшую ветвь династии, стала триумфатором состязания. Супруги воспитывают семерых детей. Николай и Марина — выходцы из многодетных семей оленеводов Приуральского района. Мужчина с подросткового возраста, с 14 лет, помогал отцу с оленями, а в 16 лет уже самостоятельно пас стадо.

В настоящее время он руководит бригадой оленеводов в совхозе «Байдарацкий» в селе Белоярск. В 2021 году совхозу был присвоен статус племенного хозяйства, специализирующегося на разведении северных оленей ненецкой породы. Возглавляемая Валеевым бригада считается одной из лучших.

Марина также происходит из семьи с богатыми кочевыми традициями. Ее родители, Мария Николаевна Затруева и Гаврил Алексеевич, — потомственные оленеводы, посвятившие многие годы работе в местном совхозе. Бабушка Марины научила ее секретам изготовления национальной одежды, украшенной сложными узорами ханты.

Женщина трудится в совхозе «Байдарацкий» чумработницей. Она активно участвует в спортивных соревнованиях по хоккею с мячом и конкурсах национальных костюмов.

Старшие дети Валеевых получают образование в медколледже Салехарда. Анастасия учится на четвертом курсе. Ксения, Альбина, Антонина и Матвей — школьники, посещают школу-интернат, активно участвуют в различных олимпиадах и кружках. Пятилетний Арсентий любит носить национальную одежду, помогает родителям по хозяйству, различает всех оленей по именам и увлекается шахматами.

Семья Валеевых известна яркими выступлениями на Дне оленевода в Аксарке и Салехарде. Сценический опыт помог им достойно представить себя во всероссийском финале и одержать победу.

Торжественная церемония награждения состоялась 15 октября в Национальном центре «Россия» в Москве. В конкурсе 2025 года лауреатами стали 89 семей. Всего в конкурсе приняли участие 10 тыс. семейных команд.

