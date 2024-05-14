Династия педагогов из Егорьевска стала лучшей на областном конкурсе

Трудовая династия Михайловых-Бухаровых из Егорьевска стала победителем Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинации «Образование». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Трудовой путь династии начался с семьи Михайловых, в которой было 14 детей. На благо образования страны в разное время трудились 4 поколения, 17 членов династии. Общий трудовой стаж династии на сегодняшний день составляет 513 лет.

А началось все в далеком 1928 году, с основателя Беляева Михаила, который решил связать свою жизнь с педагогикой. На протяжении нескольких лет он работал учителем младших классов, но во время Великой Отечественной войны геройски погиб. Далее учителями стали его племянницы — Михайловы Нина и Таисия, Бухаровы Тамара и Павлина.

«Скорее всего именно Павлина Никифоровна невольно повлияла на выбор профессии своих дочерей и нас, ее племянников. Когда мы всей нашей большой семьей собирались у бабушки, то за столом всегда говорили о школе. Павлина Никифоровна восторженно рассказывала о своих учениках. Мы думали, что в этой школе учатся необыкновенные дети», — сказали младшие члены династии.

У третьего поколения династии решение о выборе профессии было однозначным — педагог. Это замечательные женщины-учителя, отдавшие педагогической деятельности много лет.

«На протяжении многих лет талантливые педагоги работали и работают в образовательных учреждениях Московской области, пользуются заслуженным уважением учеников, их родителей и педагогической общественности», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.