Династия из округа Пушкинский заняла 3 место в конкурсе «Лучшая трудовая династия»

Трудовая династия Бакке из городского округа Пушкинский заняла третье место в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт». Эта династия внесла значительный вклад в развитие культуры и искусства Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Династия состоит из 3-х поколений, 5 членов с общим трудовым стажем 161 год.

Основателем династии является Бакке Виктор Владимирович. Виктор Владимирович родился в семье потомственных лесоводов, но родители любили петь и активно участвовали в художественной самодеятельности. Благодаря их любви к музыке Виктор Владимирович поступил и с отличием окончил музыкальное училище, затем дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Свою трудовую деятельность в области культуры Виктор Владимирович начал в качестве преподавателя хора и музыкально-теоретических дисциплин ДМШ г. Ивантеевка Московской области.

С 2001 года Виктор Владимирович — профессор кафедры народно-певческого искусства, с 2007 по 2024 год заведовал кафедрой народно-певческого искусства и являлся членом Ученого совета Московского государственного университета культуры и искусств. В. В. Бакке — признанный мастер хоровой оранжировки и обработки народных песен. Сборники русских песен, составленные В. В. Бакке в значительной мере пополнили репертуар народно-певческих коллективов России. Виктор Владимирович награжден большим количеством наград различного уровня.

Супруга Виктора Владимировича Татьяна Александровна, окончив Московское областное музыкальное училище, работала преподавателем по классу скрипки в Ивантеевской музыкальной школе, сельской музыкальной школе п. Лесные Поляны Пушкинского района. С 1996 года она участвует в концертной деятельности Народного коллектива Хора русской песни «Радуница». Татьяна Александровна занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» «Одаренные дети — будущее России».

Сын Виктора Владимировича и Татьяны Александровны Даниил Викторович Бакке, окончив Московский государственный университет культуры и искусств, прошел путь от культорганизатора цеховой самодеятельности клуба до директора Дома культуры «Пушкино». В 2000 году с командой единомышленников он создал творческий коллектив — ансамбль музыки для народа «Славянский Ход», который по сей день приносит радость зрителям.

Сейчас династию продолжает внук Виктора Владимировича — Роман Данилович Бакке. После окончания Московского государственного института культуры по специальности «Режиссер массовых мероприятий» Роман Данилович организовал детский театральный коллектив «Волчок» в Пушкинском районном Доме культуры «Строитель».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.