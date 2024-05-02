Диетолог назвала количество яиц, которые можно съедать в день

Диетолог Комиссарова призвала съедать не более двух яиц в день

Дневная норма потребления яиц для человека ограничивается примерно двумя, предупредила россиян в преддверии пасхи диетолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА Новости .

Именно такое количество позволит не нарушить баланс питательных веществ в организме.

«Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», — пояснила специалист.

Комиссарова добавила, что при единичном переедании ничего плохого не случится. Также диетолог указала на отсутствие разницы между перепелиными и куриными яйцами. При выборе нужно основываться на личных предпочтениях.

В 2024 году Пасха отмечается 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их на праздничный стол.