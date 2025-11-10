Диетолог назвала альтернативы красной рыбе и икре

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить красную рыбу и икру в рационе, учитывая их высокую стоимость перед Новым годом, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах к Новому году могут вырасти на 5–7%. В связи с этим врач-диетолог Елена Соломатина предложила альтернативные продукты, которые не уступают по питательным свойствам.

Соломатина пояснила, что соленую красную рыбу можно заменить скумбрией или сельдью, а также использовать паштеты из этих видов рыбы. Для запекания подойдут несоленые сельдь, скумбрия или сардина. Красную икру, по словам эксперта, можно заменить щучьей или икрой минтая, а также правильно имитированной икрой с добавлением Омега-3 жирных кислот.

Диетолог подчеркнула, что основная ценность красной рыбы и икры — содержание Омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики атеросклероза, поддержания нервной системы и снижения воспаления. Богаты Омега-3 также скумбрия, сельдь и льняное масло. Щучья икра и икра минтая содержат меньше Омега-3, но тоже могут служить заменой.

Соломатина добавила, что в красной рыбе и икре содержится астаксантин — мощный антиоксидант, придающий продуктам красный цвет. Этот компонент также есть в креветках, мидиях и других морепродуктах. Важными элементами являются белок, витамин Д и йод. Белком богаты кальмары, витамин Д содержится в печени трески и минтая, а йод — в водорослях и фейхоа.

