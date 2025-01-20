«Диалоги со священником» для дошкольников начали проводить в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к реализации проекта «Добрый сад». По инициативе Подольской епархии и с благословения ее Управляющего — архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия с начала 2025 года уже в семи детских садах муниципалитета проводятся встречи воспитанников, их родителей и педагогов со священниками. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Идея „Доброго сада“ родилась благодаря набирающему популярность проекту „Диалоги со священником“, которые проводятся в школах Ленинского округа с 2022 года. Раз в месяц священнослужители беседуют с учащимися о традиционных духовно-нравственных ценностях: семье, любви, дружбе, смысле жизни, Родине. Проект принес положительные результаты: дети стали искренне интересоваться верой, православными праздниками, русскими традициями и обычаями, а по признанию родителей, даже улучшились отношения в семьях. Так постепенно пришли к пониманию, что такое воспитание можно начинать уже с младшего возраста», — рассказали в управлении образования администрации Ленинского округа.

Там также отметили, что к реализации проекта приступили с одобрения министерства образования Московской области. Мероприятия уже проводятся в 7 из 20 детсадов муниципалитета. Одними из первых открыть «Добрый сад» в дошкольном отделении своей образовательной организации решили в Лопатинской школе. Встречу с малышами и родителями здесь провел благочинный Видновского церковного округа, настоятель Успенского храма в Видном иеромонах Софроний (Горохольский).

«Благочинный привез малышам сладкие подарки, а наши пятилетки вместе с музыкальным руководителем подготовили театрализованное представление „Легенда о Рождественской елочке“. В 2025 году четыре группы нашего дошкольного отделения будут работать по этой программе. И все больше родителей выражают желание, чтобы их дети воспитывались в „Добром саду“», — сказала директор Лопатинской школы, депутат совета депутатов Ленинского округа Алена Кокоева.

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