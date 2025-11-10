Дежурная часть МВД Петербурга ежедневно принимает до 6 тыс сообщений

Дежурная часть Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ежедневно обрабатывает до 6 тысяч сообщений от граждан и экстренных служб, передает газета «Петербургский дневник» .

Дежурная часть Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работает круглосуточно. Ежедневно сюда поступает от 4 до 6 тыс. сообщений о происшествиях от граждан и экстренных служб. Об этом рассказал начальник дежурной части полковник полиции Дмитрий Матвиенко.

По его словам, одновременно сообщения принимают и обрабатывают около 25 сотрудников. Одна из самых сложных задач — быстро и точно выяснить обстоятельства происшествия, особенно когда потерпевшие не могут четко описать ситуацию. Для работы в дежурной части кандидаты проходят строгий отбор и психологическое тестирование.

«Сотруднику важно как можно скорее понять, что произошло, и незамедлительно принять меры, чтобы помочь человеку», — пояснил Матвиенко.

Он отметил, что в черте города экипаж прибывает на место происшествия за 3–5 минут, а в Ленинградской области время реагирования также остается высоким.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, за первое полугодие 2025 года в России снизилось число тяжких преступлений, грабежей и разбоев. Матвиенко подчеркнул, что граждане стали чаще обращаться в полицию, что свидетельствует о росте доверия к органам правопорядка.

В этом году дежурные части МВД отмечают 107-летие со дня основания. Полковник Матвиенко пожелал коллегам сил и терпения, подчеркнув важность их работы для общества.

