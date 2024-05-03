Девушку из Екатеринбурга атаковали извращенцы после «подставы» на сайте секс-услуг
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Жительница Екатеринбурга считает, что ее номер на сайте секс-услуг с предложением об оказании оральных ласк опубликовали коллеги, с которыми она недавно поссорилась, пишет E1.RU.
После публикации девушку стали атаковать телефонными звонками незнакомцы, желающие получить услугу, о которой говорилось в объявлении. Пострадавшая уже обратилась за помощью в полицию. Она работает курьером в магазине сети «Перекресток».
«Недавно у нас случился личный конфликт с заведующей магазином, которая и стала инициатором всей этой ситуации», — рассказала журналистам собеседница.
По факту произошедшего полиция Екатеринбурга уже организовала проверку, по результатам которой в соответствии с действующим в России законом будет принято какое-либо решение.