Девушку из Екатеринбурга атаковали извращенцы после «подставы» на сайте секс-услуг

Е1: курьер заподозрила коллег в сливе ее номера на сайт секс-услуг на Урале

Жительница Екатеринбурга считает, что ее номер на сайте секс-услуг с предложением об оказании оральных ласк опубликовали коллеги, с которыми она недавно поссорилась, пишет E1.RU .

После публикации девушку стали атаковать телефонными звонками незнакомцы, желающие получить услугу, о которой говорилось в объявлении. Пострадавшая уже обратилась за помощью в полицию. Она работает курьером в магазине сети «Перекресток».

«Недавно у нас случился личный конфликт с заведующей магазином, которая и стала инициатором всей этой ситуации», — рассказала журналистам собеседница.

По факту произошедшего полиция Екатеринбурга уже организовала проверку, по результатам которой в соответствии с действующим в России законом будет принято какое-либо решение.