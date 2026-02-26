Девушки на снимке с Хокингом из дела Эпштейна были его сиделками

Две девушки в бикини, которые были с британским физиком Стивеном Хокингом на фото, обнародованном американским Минюстом среди документов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, это сопровождавшие ученого сиделки, сообщает РИА Новости .

Об этом написала газета Sun, ссылаясь на представителя семьи Хокинга.

Ранее в переписке Эпштейн утверждал, что приматывал голову парализованного ученого к стулу, чтобы погрузиться под воду на подлодке, когда Хокинг был на частном острове финансиста.

Представитель семьи Хокинга заявил, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании.

Представитель семьи физика подчеркнул, что услуги сиделок были необходимы ученому из-за диагностированного бокового амиотрофического склероза. При этом любые обвинения в адрес Хокинга из-за его связи с Эпштейном неверны и неправдоподобны.

Как отметил представитель семьи, фотография сделана в 2006 году в отеле Ritz Carlton. Ученого сфотографировали на карибском острове Сент-Томас после выступления на мероприятии, посвященном квантовой космологии.

Эпштейн также посещал данное мероприятие, а еще финансист оплатил приезд 21 ученого, среди которых был и Хокинг.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие сделало вывод о самоубийстве.

