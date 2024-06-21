Девятым стобалльником в Ленинском округе стал Егор Самохин

Ученик Видновского художественного-технического лицея Егор Самохин стал девятым стобалльником в Ленинском городском округе в этом году, написав ЕГЭ по физике с максимальным результатом. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Уже не в первый раз Егор показывает успехи в изучении точных наук. Помимо физики, он набрал 95 баллов на ЕГЭ по математике, а в 9 и 10 классах активно участвовал в олимпиадах по информатике и математике, выходил на муниципальный этап. Кроме того, у Егора есть множество хобби, но одно из самых любимых-робототехника», — рассказали в пресс-службе.

По словам выпускника, по большей части к экзамену он готовился сам, но и не обошлось без помощи учителя в школе.

Педагог Егора, помогавший подготовить его к экзамену по физике, — Рогова Татьяна Александровна, учитель физики и информатики высшей квалификационной категории со стажем работы по специальности свыше 17 лет.

«Мы, безусловно, были безумно рады таким высоким результатам. Без сомнения можно сказать, что это также огромная заслуга учителей, которые очень помогли с подготовкой», — поделилась мама Егора.

Она добавила, что хотя ее сын пока не определился с выбором университета, в его планах уже фигурируют Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и МИФИ.

Раннее восемь школьников из Ленинского городского округа получили по 100 баллов за ЕГЭ по литературе и химии. Информация о количестве учеников, набравших наивысший балл, будет доступна в середине июля после публикации результатов по всем предметам Единого государственного экзамена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.