Девятиклассники Большого Серпухова поучаствовали в интеллектуальной игре

Специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи пригласили школьников для того, чтобы сразиться в интеллектуальной и творческой борьбе в образовательном комплексе «Пущино». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Профориентационная игра «На пороге взрослой жизни» проходила в четыре этапа. Первый этап — задания на знание известных людей России, прославивших свою профессию.

Второй этап — интеллектуальный, в котором школьники проверили, насколько хорошо они умеют логически думать и слушать друг друга. Третий этап — вопросы по профориентации, задачи на логику и знание фильмов, где представлены профессии. Четвертый этап — конкурс капитанов. Интрига сохранялась до последнего момента.

Всех участников игры поздравила депутат окружного Совета, директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Ерёмина. Все ребята получили памятные подарки и грамоты.

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