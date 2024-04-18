Девятиклассникам Краснознаменска рассказали о поступлении в техникум

В преддверии Единого Дня открытых дверей, Амбассадоры ФП «Профессионалитет« Краснознаменского филиала Одинцовского техникума провели Всероссийский классный час для учащихся 9-х классов гимназии № 1 г. Краснознаменска в рамках Федерального проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Школьникам рассказали о преимуществах проекта, возможностях и перспективах получения специальностей кластера «Туризм и сфера услуг». Также ребята узнали о сотрудничестве техникума с работодателями в вопросах практического обучения и трудоустройства.

В пресс-службе министерства добавили, что в конце мероприятия выпускникам 9 классов была предложена печатная продукция в виде информационных буклетов, где изложена краткая информация для абитуриентов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.