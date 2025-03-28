Девяти селам Подмосковья присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести»

26 марта на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» принято решение о целесообразности присвоения почетного звания Московской области поселку городского типа Уваровка Можайского муниципального округа Московской области, деревне Папивино городского округа Клин Московской области, селу Новопетровское муниципального округа Истра Московской области, деревням Юшково, Симбухово, Смолино и селу Атепцево Наро-Фоминского городского округа Московской области, городу Протвино и селу Липицы городского округа Серпухов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

По итогам заседания в адрес губернатора Московской области направлено решение Комиссии с предложением о выходе в Мособлдуму с соответствующей законодательной инициативой.

Приятие данного решения основывается на ряде исторических фактов, свидетельствующих о значимом вкладе населенных пунктов в оборону страны в годы ВОВ.

Поселок городского типа Уваровка Можайского муниципального округа Московской области: в период битвы за Москву (1941–1942 гг.) вокруг поселка Уваровка шли ожесточенные бои. Местные жители и военные проявили героизм в обороне. Во время оккупации (октябрь 1941 г. — январь 1942 г.) из жителей Уваровки были сформированы партизанские отряды. Поселок освобожден 22 января 1942 года. Жители с честью выдержали все тяготы и лишения, проживая

в землянках, так как все дома были сожжены или полностью разрушены немцами.

Деревня Папивино городского округа Клин Московской области: в декабре 1941 года у деревни Папивино (ранее Голяди), произошло сражение между частями Красной армии и немецкими войсками. 9 декабря 1941 года, на четвертый день контрнаступления Советских войск под Москвой, передовые ударные части 30-й армии — 8-я танковая бригада, 365-я и 371-я стрелковые дивизии вышли на северо-западные подступы к Клину. Ожесточенные бои велись за деревни Ямуга, Полуханово, Голяди, Першутино, Борисово и шоссе Клин-Волоколамск до 15 декабря, когда был взят Клин. В память о тех событиях в районе деревни находится воинский мемориал, где захоронены останки 1269 советских солдат, павших при освобождении окрестных деревень в декабре 1941 года. Мемориал был сооружен в 1959 году.

Село Новопетровское муниципального округа Истра Московской области: осенью 1941 года фронт стремительно приближался к селу. В ноябре 1941 года Новопетровское оказалось в самом центре огненной битвы за Москву. Выдержка из боевых сводок: «… Потери противника за 4, 5 и 6 числа до 600 чел. убитых и раненых. Политико-моральное состояние бойцов и командиров крепкое. Бойцы, командиры и политработники с возгласами: «За Родину! За Сталина!» — как львы идут в атаку на врага…». 13–14 ноября 1941 года, подразделения 18-й стрелковой дивизии, 50-й кавалерийской дивизии, боевые машины 4-й, 27 и 28 танковых бригад, 2-й дивизион реактивной артиллерии в кровопролитных боях ликвидировали Скирмановский выступ, созданный немецкими войсками. Тем самым была ликвидирована угроза окружения Новопетровского и остановлено продвижение гитлеровцев к Истре.

Деревня Юшково Наро-Фоминского городского округа Московской области: 1 декабря 1941 года немецко-фашистские войска предприняли свое последнее наступление, решив прорваться к Москве, действуя с Наро-Фоминского направления, где сразу же развернулись ожесточенные и кровопролитные бои с врагом. В ходе боя за Юшково танкисты 20-й танковой бригады и воины 2-го стрелкового батальона 16-го полка НКВД, несмотря на численное преимущество врага, показали высокое воинское мастерство, проявив поистине чудеса храбрости и героизма. По свидетельству ветеранов, принимавших участие в этом бою, геройский подвиг совершил в ходе боя с врагом старший пулеметчик 2-го батальона ефрейтор Н. А. Баранов, прикрывший огнем своего пулемета отход всей группы. Впоследствии, за мужество и героизм, проявленные в ходе боя за Юшково, весь личный состав отряда приказом командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова был награжден орденами и медалями СССР.

Деревня Симбухово Наро-Фоминского городского округа Московской области: в конце декабря 1941 года противник начал отход от реки Нара на запад, используя населенные пункты для обороны. Деревня Симбухово стала центром сопротивления. Бой за Симбухово начался 14 января 1942 года. 479-й полк не смог развить успех из-за ранних сумерек. 15 января бой возобновился, но полк не овладел деревней. Командир 222-й дивизии приказал 774-му полку обойти Симбухово, но глубокий снег помешал, и враг ночью отошел к Верее.

Деревня Смолино Наро-Фоминского городского округа Московской области: в период Московской битвы деревня Смолино, дважды становилась ареной ожесточенных боев. В октябре 1941 года части 5-й армии вели сдерживающие бои, отходя к Наро-Фоминску. 16 октября 110-я стрелковая дивизия вела бой на рубеже Митенино, Митяево, отражая наступление противника из деревни Клин на Смолинское. В январе 1942 года, после освобождения Наро-Фоминска и Боровска, деревню Смолино освобождали воины 222-й стрелковой дивизии и 557-го пушечно-артиллерийского полка. Бой за деревню начался 11 января. 13 января 457-й и 774-й стрелковые полки очистили деревню от противника.

Село Атепцево Наро-Фоминского городского округа Московской области: в октябре 1941 года у села Атепцево шли ожесточенные бои, враг захватил плацдармы на реке Нара. Понеся большие потери в личном составе и технике, противник был вынужден прекратить наступление и отошел в исходное положение. С началом контрнаступления советских войск под Москвой части 110-й стрелковой дивизии начали освобождение территории Наро-Фоминского района от немецко-фашистских захватчиков, уничтожая врага, его технику и вооружение.

Городе Протвино городского округа Серпухов Московской области: во время Великой Отечественной войны вблизи территории, где основан город Протвино, проходила линия фронта. На этом рубеже в ноябре–декабре 1941 года велись ожесточенные, кровопролитные бои. Войска 194-й Речицкой Краснознамённой стрелковой дивизии стойко удерживали оборону. В окрестностях Протвино продолжают находить останки погибших военнослужащих, фрагменты военной техники и оружия.

Село Липицы городского округа Серпухов Московской области: в годы войны у села Липицы базировался 178-й авиаполк ПВО, защищавший серпуховский мост. После бомбардировки в октябре 1941 полк перебазировался, но продолжал использовать аэродром. С 1942 здесь базировался 751-й бомбардировочный полк. В Липицах установлены памятники летчикам и погибшим односельчанам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.