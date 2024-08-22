сегодня в 18:05

Девять интерактивных зон создадут на фестивале «Славянское подворье»

В Подольске на совещании в администрации округа обсудили ход подготовки к масштабному фестивалю «Славянское подворье» 25 августа в поселке Дубровицы. Там создадут девять интерактивных зон и запустят бесплатные автобусы для жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поле разделят на девять интерактивных зон: главная сцена, Славянская улица, площадка для мастер-классов, играй-город, Трапезная улица, Крестьянская улица, маркет «Бочка», торговая ярмарка, крестьянское хозяйство.

С 10 утра до 9 вечера к месту проведения фестиваля будут курсировать бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2 Подольск.

На главном фестивале этого лета выступят порядка 30 творческих коллективов из 18 округов Подмосковья, а также округа. В том числе звёзды, которые завоевали сердца миллионов поклонников: Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Миа Бойка.

Для безопасности жителей временно огородят навесной пешеходный мост через реку Пахру к деревне Лемешово. За порядком на мероприятии будут следить инспекторы безопасности дорожного движения, 100 представителей органов внутренних дел и волонтеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.