Девелоперы Подмосковья активно развивают коммерческую инфраструктуру в новых ЖК

В Московской области развивают социальную и коммерческую инфраструктуру. Активный вклад в это вносят девелоперы. Например, общая площадь помещений на первых этажах жилых комплексов, построенных ГК «Гранель», достигла 75 тыс. кв. метров. По итогам минувшего года портфель объектов социальной и коммерческой инфраструктуры застройщика увеличился на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В структуре арендаторов помещений коммерческой инфраструктуры выросло число федеральных супермаркетов и объектов социальной инфраструктуры. Компания заключила договоры на открытие 6 продуктовых магазинов сетей «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит», 8 аптек, среди которых «Здравсити» и «Здесь Аптека». Также открылись 30 пунктов выдачи заказов маркетплейсов и СДЭК.

Выросла социальная составляющая: по сравнению с 2024 годом число центров дополнительного образования увеличилось на 40%, медучреждений — на 50%. Кроме того, были привлечены новые операторы фитнес-клубов и студий, арендовавших в 2025 году 3,5 тыс. кв. метров. Наибольшую активность показали ЖК «Новая Рига» (г.о. Красногорск) и «Пехра» (г.о. Балашиха), где фонд социальных и коммерческих помещений Подмосковья пополнился на 2,5 тыс. кв. метров. В этих комплексах открылись студии искусств и йоги, школа единоборств, детский центр и многие другие объекты.

«В 2025 году рынок стрит-ритейла в жилых комплексах продолжил смещаться в сторону форматов „у дома“ и социальной инфраструктуры. Федеральные продуктовые сети, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов сегодня стали обязательными элементами новых проектов жилых комплексов. При этом все большую роль играют образование, медицина и спорт — категории, которые раньше считались опциональными, а сейчас формируют полноценную экосистему для жизни. Мы уделили особое внимание развитию этих категорий: число договоров с медклиниками и центрами допобразования существенно выросло, продолжилась экспансия фитнес-клубов. Рост федеральных брендов в портфеле показывает: крупные игроки готовы инвестировать в локации, где экономика проверена — есть якорные арендаторы, устойчивый трафик и долгосрочный спрос», — прокомментировал Сергей Нюхалов, генеральный директор УК «Аструм Недвижимость», управляющей коммерческой инфраструктурой ГК «Гранель».

Партнерами застройщика выступают уже более 300 операторов: федеральных сетей и индивидуальных предпринимателей.

Застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.