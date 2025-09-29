Детскую площадку в Сергиевом Посаде дополнят игровыми элементами

В этом году в Сергиево-Посадском округе обновили 19 внутридворовых игровых зон. На встрече с жителями, по их просьбе одну из площадок у домов № 6, 6а и 8 по улице Дружбы дополнят песчаным двориком и площадкой для воркаута, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для детей старшего возраста установят площадку для воркаута, чтобы им было чем заняться в ближайшем дворе. После этого мы обязательно установим песчаный дворик, потому что на этой площадке его нету. Также будут укомплектованы и другие площадки недостающими элементами», — сообщил Роман Сусанин, заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа.

На Воробьевской улице, у дома № 33, жители новой площадкой довольны. Здесь установлены современные игровые элементы, впереди — монтаж мягкого покрытия. Депутаты проверили качество работ и обсудили с людьми, как сделать двор еще удобнее для детей.

«Жители сегодня обратились и попросили, чтобы были урны и лавочки, это у нас входит в детскую игровую площадку как обязательные элементы. Также жители обратились по бордюрам, они не входят в КБДТ, но мы попросим подрядчиков, чтобы бордюры они тоже восстановили. Они должны быть, чтобы автомобили не наезжали на газоны, которые засеяли вокруг игровой площадки», — поделился депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа, член фракции партии «Единая Россия» Алексей Деяк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.