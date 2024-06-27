Детскую площадку установили в Центральном парке Лобни

В городском округе Лобня близится к завершению первый этап реконструкции центрального парка культуры и отдыха. В ходе работ создаются зоны, предназначенные для активного отдыха детей разного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня в ЦПКиО появились первые элементы новой детской площадки для малышей. На детской площадке размещены различные игровые объекты, выполненные в едином стиле из долговечных и безопасных материалов — дерева и нержавеющей стали.

Основным материалом элементов стало натуральное дерево — экологичный материал, который оптимально вписывается в общую эстетику парка.

Всего на площадке будет установлено порядка 20 игровых элементов — качели, карусели, гнездо, балансиры, три батута, домик, песочница и другие. Площадка размером около двух тысяч квадратных метров предназначена для детей младшего возраста.

Кроме того, на площадке созданы бетонные холмы, которые покроют резиновым травмобезопасным материалом. Укладку покрытия завершат к концу недели.

Открытие основной части центрального парка планируется 15 июля. Реконструкция ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.