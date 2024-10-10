Детскую площадку торжественно открыли в дер Тарычево Ленинского округа

«Это уже не первая площадка в нашем округе, которая построена по программе губернатора Московской области. Мы надеемся, что такие замечательные детские городки будут обустраиваться на новых территориях. От всего сердца и от всей души желаю, чтобы мамам было здесь надежно, а детям интересно. Эта площадка построена не только для того, чтобы поиграть, но и развиваться, ведь здесь находятся спортивные тренажеры», — сообщает заместитель главы городского округа Татьяна Квасникова.

Комплекс установлен с учетом современных требований к безопасности и оснащению. Он оборудован резиновым ударопоглащающим покрытием, оснащен безопасными и удобными игровыми элементами. Кроме того, на детской площадке установили скамейки, урны, освещение, металлические ограждения, подключили видеокамеры системы «Безопасный регион».

«Мы с нетерпением ждали этого момента. Площадка находится в шаговой доступности от дома. Теперь наши дети смогут играть, развиваться и весело проводить время в безопасной и уютной обстановке», — добавила жительница Ленинского городского округа Людмила К.

Площадка рассчитана на детей разного возраста. Здесь можно поиграть в отдельном песочном городке, покачаться на качелях, поупражняться на веревочной конструкции, покататься с горок, покружиться на карусели и многое другое. Есть отдельная зона для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.