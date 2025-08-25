Детскую площадку обновляют на территории парка Толстого в Химках

В Химках обновляют детскую площадку у Дворца культуры «Родина». Юных гостей парка порадует площадка с большим игровым городком. Здесь установят качели, горки, домики и другие элементы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На площадке уже демонтировали старые комплексы. Вскоре здесь появится большой игровой городок. Площадка будет рассчитана на детей до 10-12 лет», — рассказал первый заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Денис Харитонов.

Площадку оборудуют специальным резиновым покрытием, которое минимизирует риски получения травмы в случае падения.

Также в парке завершается обустройство новой зоны отдыха — сада с камнями. Здесь установят гамаки, деревянные качели и лавочки. Кроме того, близится к финалу обустройство смотровой площадки. Специалисты завершают укладку плитки. Впереди — установка ограждения и модернизация освещения. Работы выполнены уже на 70%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.