Детскую площадке в научной стилистике открыли на улице Молодежной в Балашихе

Игровой комплекс на 450 кв. метров появился на улице Молодежной в микрорайоне Заря Балашихи. Площадка выполнена в научной стилистике — химии и математики. Есть много скатов и лазов внутри. Они сделаны из линейного полиэтилена и все оборудование сертифицировано по Евразийскому стандарту безопасности детских игровых площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На детской площадке провели освещение, подключили камеры видеонаблюдения и установили песочный дворик для детей. Здесь также появились информационный стенд и двухметровые эколавочки. Они выполнены из стойкого поликарбоната из переработанных материалов с долгим сроком службы.

«Надеемся, наш новый проект будет радовать жителей. Сегодня мы открываем многофункциональную площадку. Она очень яркая и содержит много игровых элементов для детей от 2-х до 14 лет. В этом году откроем еще две уникальные площадки в Балашихе», — сказала исполняющая обязанности начальника благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская.

Детская площадка открылась в Балашихе по губернаторской программе. В текущем году 35 площадок устанавливают за счет муниципального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

В день открытия первой площадки, 11 октября, для юных гостей провели праздничную программу.

Еще 2 игровых комплекса появятся до конца октября в Балашихе. Их откроют в микрорайоне Железнодорожный, на улице Пролетарской, 8, и в микрорайоне Павлино, возле школы № 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.