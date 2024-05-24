Детский сквер на ул Калинина в Наро-Фоминске благоустроят благодаря голосованию

Стали известны победители IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Детский сквер на улице Калинина в Наро-Фоминском округе будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство детского сквера на улице Калинина в Наро-Фоминском округе проголосовало более 14,3 тыс. человек. Общее количество голосов в округе составило более 19,1 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.