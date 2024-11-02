сегодня в 18:56

Детский сад в ЖК «Яуза парк» Мытищ достроят в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства детского сада на 225 мест на территории ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Работники «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили устройство монолитных железобетонных и каменных и армокаменных конструкций. Также были проведены замеры для определения положения здания. Стройготовность объекта составляет 40%.

Согласно проекту, трехэтажный детский сад площадью 4,9 тыс. кв. метров будет рассчитан на 225 мест. В дошкольном учреждении оборудуют медицинский и пищевой блоки, спальни, игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой.

Групповые комнаты на первом этаже оснастят теплыми полами. На прилегающей территории будут обустроены зоны отдыха с теневыми навесами, игровые и спортивные площадки.

Детский сад планируют достроить в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.