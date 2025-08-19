Детский сад на 125 мест в ЖК «Квартал Строгино» Красногорска построили на 40%

Сейчас строители занимаются кладкой стен и перегородок, остеклением и уже приступили к монтажу инженерных систем и устройству кровли. Строительная готовность объекта составила 40%. Здание планируется ввести в эксплуатацию одновременно с жилым корпусом № 1, к которому примыкает детский сад.

Общая площадь нового трехэтажного детского сада составит почти 2,5 тыс. кв. м. Дошкольная образовательная организация рассчитана на 125 малышей в возрасте от 2 до 7 лет. Воспитанники будут распределены на пять групп по 25 человек. Проект здания предусматривает создание современной и комфортной среды, в том числе, для маломобильных групп населения.

Для детей появятся просторные групповые помещения со спальней, буфетной и раздевалкой, спортивный зал площадью 112 квадратных метров, музыкальный зал для занятий и творческих постановок, универсальные пространства для занятий творчеством. В здании также расположатся медицинский кабинет, кабинет логопеда и пищеблок с полным циклом приготовления пищи. Для комфорта и безопасности посетителей у входа оборудуют пост охраны и колясочную.

Особое внимание уделено благоустройству территории. Для прогулок и активного времяпрепровождения здесь обустроят пять площадок с песочницами, качелями, горками и другими элементами для развития детей. Все площадки будут оснащены теневыми навесами. На территории появится множество деревьев и кустарников: это позволит зонировать дворовое пространство и сделать его более уютным. По периметру детского сада установят ограждение.

Группа «Самолет» активно развивает социальную инфраструктуру жилого комплекса «Квартал Строгино». Одновременно со строительством детского сада для 125 малышей, на территории проекта возводят еще один детский сад для 300 воспитанников, а также большую школу для 1100 учеников. Вместе с тем, продолжается строительство жилья: в данный момент возводят первые четыре корпуса.

Жилой комплекс «Квартал Строгино» находится на северо-западе Московской области — неподалеку от Серебряного бора, парка «Липовая роща» и станции метро «Строгино». Проект имеет выразительную архитектуру от бюро BBMProject и авторское благоустройство. Помимо школы и детских садов, на территории проекта появится собственная поликлиника, многоуровневые паркинги и плоскостные парковки, игровые и спортивные площадки, а на первых этажах домов расположится разнообразная коммерческая инфраструктура.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.