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Детский сад «Дюймовочка» откроют в Мытищах к 1 сентября после капремонта

На Новомытищинском проспекте Мытищ в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования продолжаются работы в здании детского сада «Дюймовочка». Строительная готовность объекта составляет более 70%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«На объекте 25 рабочих, которые ведут работы по замене кровли здания и обновление фасада, инженерных сетей, а также входных групп. В ближайшее время ожидается поставка сантехнического оборудования и мебели», — уточняется в сообщении.

Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет 1 899,4 кв. метров.

На прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки и проведено озеленение территории.

Пойти в обновленный детский сад малыши смогут уже этой осенью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.