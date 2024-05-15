Детский сад «Дюймовочка» откроют в Мытищах к 1 сентября после капремонта
Фото - © Министерство строительного комплекса Подмосковья
На Новомытищинском проспекте Мытищ в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования продолжаются работы в здании детского сада «Дюймовочка». Строительная готовность объекта составляет более 70%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«На объекте 25 рабочих, которые ведут работы по замене кровли здания и обновление фасада, инженерных сетей, а также входных групп. В ближайшее время ожидается поставка сантехнического оборудования и мебели», — уточняется в сообщении.
Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет 1 899,4 кв. метров.
На прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки и проведено озеленение территории.
Пойти в обновленный детский сад малыши смогут уже этой осенью.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.