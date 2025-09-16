Детский сад «Белочка» в Домодедово готовится к открытию

В городском округе Домодедово в ближайшие дни будет полностью закрыт фасад детского сада «Белочка», внутри которого активно идет установка новых шкафчиков и ярких кроваток, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с главой городского округа Евгенией Хрусталевой, председателем совета депутатов Леонидом Ковалевским, сотрудниками администрации и родителями воспитанников, была проведена проверка хода работ.

По словам Валерия Трифонова, начальника управления строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово, «основные группы у нас практически готовы: отделка чистовая произведена, линолеум на месте, окна тоже на месте, подоконники; сейчас ограждающие конструкции, потому что подоконники ниже 60 сантиметров. Частично готова сантехника, установлены унитазы, установлены раковины детские».

Руководители подрядной компании отметили, что группы и кабинеты уже готовят к сдаче: «собираем мебель и устанавливаем необходимое технологическое оборудование в пищевом блоке». В настоящее время продолжаются работы над входными группами, коридорами и крыльцами, а также благоустраивается прилежащая территория.

Ожидается, что детский сад «Белочка» откроет свои двери для маленьких воспитанников уже 1 октября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.