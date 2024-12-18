Детский психолог рассказала, как объяснить детям, почему Дед Мороз подарил не то

Детский психолог Ирина Таранова рассказала, как объяснить ребенку, почему Дед Мороз подарил не тот подарок, что он хотел. По ее словам, в неисполнении желаний детей нет ничего особенно страшного — это не приведет к сильному разочарованию и потере веры в чудо, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт считает, что вопрос здесь не о том, как именно сказать «нет» на Новый год, а о том, как в целом родители отказывают своим детям в удовлетворении их желаний и потребностей. Ограничения по финансам и способности что-то приобрести касаются не только новогодних праздников, но и повседневной жизни. Родители формируют свою стратегию, чтобы в таких ситуациях объяснять ребенку, почему он не может получить желаемое. Например, если ребенку хочется игрушку, они могут сказать, что когда появится возможность, его желание будет выполнено, или предложить альтернативу, которая укладывается в семейный бюджет. Это привычные обсуждения между родителями и детьми, подчеркнула специалист.

Однако в новогоднюю пору, когда царит дух чудес и вера в Деда Мороза, разговор может измениться, и родители могут объяснить, что не всегда возможно получить именно от Деда Мороза дорогие подарки, и предложить ребенку альтернативные идеи. Такой подход можно применять уже на этапе озвучивания пожеланий, что помогает избежать разочарования в момент открытия подарков.

Таранова подчеркнула, что получение не того подарка от Деда Мороза или родителей не станет для ребенка настоящей «катастрофой». В большинстве случаев дети на Новый год получают не то, что ожидали, и это обычно не приводит к глубокому разочарованию, утрате веры в чудеса или порче праздника.

Важно понимать, что новогоднее настроение создается не только благодаря подаркам, добавила эксперт. Оно формируется через подготовку к празднику в кругу семьи, ожидание волшебства, атмосферу, обмен поздравлениями, встречи с друзьями, совместное времяпрепровождение, украшение дома и многие другие вещи, которые могут сделать Новый год для ребенка по-настоящему волшебным, отметила Таранова.

Психолог добавила, что некоторые семьи не в состоянии купить подарки, однако это не мешает им устраивать праздник для детей, используя социальные службы, подарки от местных властей или государственные утренники.

«При желании, родитель всегда может найти возможность поздравить ребенка, при этом не тратя большие суммы на реализацию его хотелок и желаний», — заключила Таранова.