Детский психолог рассказала, что делать, если ребенок подвергся насилию

Родители могут заметить тревожные сигналы, которые говорят о том, что ребенок подвергся насилию или домогательствам. В этом случае крайне важно, чтобы мама и папа отреагировали правильно, рассказал РИАМО практикующий детский психолог, клинический психолог, автор книги бестселлера Надежда Махмутова.

«Сохраняйте спокойствие. Ваша реакция крайне важна. Не паникуйте и не обвиняйте ребенка. Спокойный и поддерживающий родитель — это то, что нужно в этой ситуации», — отметила специалист.

Она посоветовала поговорить с ребенком, создать доверительную атмосферу. Выберите спокойное место и время, где вас никто не побеспокоит. Дайте ребенку понять, что вы на его стороне и готовы выслушать его без осуждения.

«Задавайте открытые вопросы: что случилось? Как ты себя чувствуешь? Кто это сделал? Не давите на ребенка, если он не хочет говорить. Будьте терпеливы. Иногда требуется время, чтобы ребенок смог довериться», — рассказала психолог.

Она уточнила, что дети редко выдумывают истории о насилии. Если ребенок решился рассказать, значит, он действительно нуждается в вашей помощи и защите. Вы должны обеспечьте безопасность ребенка. Если есть непосредственная угроза, немедленно обратитесь в полицию. Удалите ребенка от источника опасности.

«Обратитесь за профессиональной помощью. Независимо от того, рассказал вам ребенок о насилии или нет, если вы заметили тревожные сигналы, обратитесь к детскому психологу или в специализированную организацию. Не пытайтесь справиться с этой ситуацией в одиночку», — заявила Махмутова.

Домогательства и насилие — это травмирующий опыт, который может иметь долгосрочные последствия для его психического и физического здоровья. Ваша поддержка и любовь — самое важное для ребенка, пережившего насилие. Дайте ему понять, что он не виноват в произошедшем, и что вы всегда будете рядом. Помогите ему восстановить чувство безопасности и доверия к миру, заключила эксперт.