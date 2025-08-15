Детский парк в Наро-Фоминске готов к масштабному преображению

Строители приступили к реконструкции Детского парка Наро-Фоминска — одного из самых любимых мест отдыха детей и взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пространство, где проходят семейные прогулки и встречи с друзьями, ждет полное преображение: оно станет еще удобнее, безопаснее и красивее.

Сейчас территория временно закрыта, подрядчик завершает первый этап работ — демонтирует старую брусчатку, резиновое покрытие и устаревшие игровые конструкции. После этого начнется устройство новых зон. Парк обретет современные игровые площадки с мягким покрытием, уютные аллеи, тенистые уголки для отдыха, новое озеленение, систему освещения и видеонаблюдения.

В 2024 году проект получил поддержку жителей на федеральном голосовании и был включён в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья». Все работы завершат уже до конца этого года.

«Детский парк — знаковое место для нашего города. Мы сохраним его семейный характер и усилим функционал: добавим тенистые зоны, расширим прогулочные маршруты, установим современное освещение и видеонаблюдение», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.