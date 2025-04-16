Детский оздоровительный лагерь «Осетр» в Зарайске готовится к летним сменам

Детский оздоровительный лагерь «Осетр», расположенный в деревне Трегубово под Зарайском, активно готовится к приему детей в летний сезон. Лагерь откроет свои двери для ребят с начала июля, предлагая насыщенную программу на протяжении двух смен, каждая из которых продлится три недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В каждой смене смогут отдохнуть 160 детей, что позволит им не только укрепить здоровье, но и получить массу положительных эмоций.

«Сегодня идет капитальный ремонт сразу нескольких объектов лагеря. Обновляются корпуса размещения детей и складские помещения, а также котельная и прачечная. Работы ведутся строго по графику, чтобы успеть подготовить территорию до приезда первой группы ребят», — рассказала директор детского оздоровительного лагеря «Осетр» Елена Авдеева.

Лагерь традиционно предлагает детям активный досуг, включая спортивные соревнования, творческие занятия, прогулки на свежем воздухе и экскурсии.

Особое внимание уделяется детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников специальной военной операции (СВО).

«Мы делаем все возможное, чтобы ребятам запомнились их каникулы», — добавила Елена Авдеева.

В этом году лагерь обещает стать местом не только для отдыха, но и для новых знакомств, развития и веселых приключений, что делает его привлекательным для родителей, желающих обеспечить своим детям незабываемое лето.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что более 150 тыс. ребят отдохнули прошлым летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой», — отметил губернатор.